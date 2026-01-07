Реклама

Россия
00:21, 7 января 2026Россия

США предрекли «холодный душ» после атаки на Венесуэлу

Виктор Бут: Эйфория США после Венесуэлы пройдет, когда они потерпят неудачу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Рано или поздно «головокружение» США от успехов пройдет, когда в следующий раз они потерпят неудачу. Такой прогноз в разговоре с KP.RU сделал российский предприниматель Виктор Бут, комментируя ситуацию с Венесуэлой.

«Им не удастся подкупить всех, как они это сделали в Венесуэле, и это превратится в такую бойню. После чего, наверное, этот холодный душ остудит эти горячие головы, которые сейчас пытаются угрожать всем, в том числе и нашему президенту», — высказался он.

По мнению Бута, сейчас США находятся в эйфории, считая, что теперь «правят миром». «[Президент США Дональд] Трамп (...) говорит, что он теперь возглавляет Венесуэлу, назначает уже и дает какие-то указания. Все это, естественно, не имеет никакой юридической основы», — отметил предприниматель.

Ранее Трамп рассказал об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими политиками для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американского политика, Вашингтон действовал самостоятельно.

