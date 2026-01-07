Реклама

12:15, 7 января 2026

США выставили Венесуэле связанное с Россией требование

NYT: США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая и Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая и Ирана, якобы находящихся в стране. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио перечислил требования администрации президента США Дональда Трампа к новому временному лидеру Венесуэлы Делси Родригес на закрытой встрече с высокопоставленными лидерами Конгресса.

Согласно данным источников, США хотят добиться высылки из страны сотрудников разведки и военных этих государств, однако части дипломатов будет разрешено остаться.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. По его данным, Вашингтон также поставил требование об исключительном сотрудничестве Венесуэлы с США в области добычи нефти и Каракас должен отдавать им предпочтение при продаже тяжелой сырой нефти.

