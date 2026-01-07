«Во-первых, выгнать Россию и Китай». В США изложили требования Трампа к властям Венесуэлы

Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в Белом доме.

Утверждается, что администрация Трампа поставила перед временным президентом латиноамериканской страны Делси Родригес несколько условий, прежде чем Венесуэле будет разрешено добывать больше нефти.

Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать [с ними] экономические связи

Белый дом

Вторым пунктом Вашингтон поставил исключительное сотрудничество Венесуэлы с Америкой в области добычи нефти. Также Каракас должен отдавать Штатам предпочтение при продаже тяжелой сырой нефти.

При этом Венесуэла и США уже начали диалог об экспорте венесуэльской нефти. По сведениям Reuters, сделка должна перенаправить экспорт углеводородов из Китая, а также позволит устранить дальнейшее сокращение добычи в латиноамериканской республике. В переговорах фигурирует компания Chevron, которая сейчас является единственной фирмой, имеющей разрешение на экспорт венесуэльской нефти.

Белый дом начал открыто угрожать венесуэльским политикам

Администрация Трампа пригрозила участью Николаса Мадуро еще одному политику — главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Утверждается, что тот, будучи одним из сторонников законного президента Боливарианской республики, может помешать временному президенту Делси Родригес выполнить требования США.

Собеседники агентства отметили, что Вашингтон уже предупредил Кабельо о возможном «повторении участи Мадуро», если он будет упорствовать. «Президент [Трамп] говорит о том, чтобы оказать максимальное давление на оставшиеся силы в Венесуэле и добиться их сотрудничества с США в вопросах прекращения нелегальной миграции, наркоторговли, восстановления нефтяной инфраструктуры и всего того, что будет правильным для венесуэльского народа», — сообщил представитель Белого дома.

При этом Сам Трамп заявил, что с Родригес может произойти ситуация хуже, чем с Мадуро. «Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену», — сказал американский лидер.

Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата Мадуро американскими спецназовцами. Отвечая на вопрос журналиста, кто будет играть главную роль в управлении республикой, он ответил одним словом «Я».

Венесуэла подарила Трампу миллионы баррелей нефти

Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти. По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а деньги будут находиться под его личным контролем. Он гарантировал, что выручка будет «использована на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Стоит отметить, что заявленный объем нефти не представляет собой значимую величину в мировом объеме — ежедневное потребление нефти всеми странами составляет около 100 миллионов баррелей. США за сутки извлекают из собственных скважин 20-21 миллион бочек. Однако для Венесуэлы ситуация выглядит гораздо болезненнее — при ежедневной добыче в 1,1 миллиона баррелей нефти речь идет уже о месячном объеме.

При этом с 4 января Венесуэла решила прекратить добычу нефти. Государственная компания PDVSA обратилась к ряду совместных предприятий с просьбой остановить работу на фоне почти полной остановки экспорта.