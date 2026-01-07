Реклама

Трамп пригрозил участью Мадуро еще одному политику

Reuters: США пригрозили участью Мадуро главе МВД Венесуэлы Кабельо
Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила участью Николаса Мадуро еще одному политику — главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Утверждается, что Кабельо, будучи одним из сторонников Мадуро, может помешать временному президенту Венесуэлы Делси Родригес выполнить требования США. Собеседники агентства отметили, что Вашингтон уже предупредил Кабельо о возможном «повторении участи Мадуро», если он будет упорствовать.

«Президент [Трамп] говорит о том, чтобы оказать максимальное давление на оставшиеся силы в Венесуэле и добиться их сотрудничества с США в вопросах прекращения нелегальной миграции, наркоторговли, восстановления нефтяной инфраструктуры и того, что будет правильным для венесуэльского народа», — сообщил представитель Белого дома.

Ранее Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. «Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи. Во-вторых, Венесуэла должна согласиться сотрудничать исключительно с США в области добычи нефти», — указано в сообщении.

