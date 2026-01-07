Реклама

08:57, 7 января 2026

Суд наказал россиянина за необычную куртку на экзамене по ПДД

В Рязанской области оштрафовали мужчину за куртку с камерой на экзамене по ПДД
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку, на которой была встроена камера. Россиянин использовал ее на экзамене по правилам дорожного движения, о чем говорится в судебных документах, передает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина передал куртку своему приятелю — он надел ее на сдачу теоретического экзамена, но был раскрыт инструктором. Суд первой инстанции решил оштрафовать владельца куртки на 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Сам владелец необычной куртки вину не признал и подал жалобу. В апелляции приговор был изменен: из осуждения убрали пункт про незаконное приобретение специальных технических средств. Фигуранта постановили считать виновным только за незаконный сбыт техники, предназначенной для негласного получения информации. Сумму штрафа снизили до 30 тысяч рублей.

Защита осужденного захотела добиться успеха в кассации, однако суд проверил материалы дела и не установил нарушений.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил мужчину к пяти годам реального лишения свободы за покупку прав. Фигурант отправился в колонию общего режима. На гараж и автомобиль россиянина наложили арест, а также ему назначили штраф 700 тысяч рублей.

