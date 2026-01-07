В Белом доме сообщили об обсуждении покупки Гренландии

Левитт: Трамп обсуждает покупку Гренландии с командой по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии со своей командой по нацбезопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция которого доступна на сайте Белого дома.

«Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности», — сказала Левитт, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.

Позднее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что госсекретарь США Марко Рубио пообещал не начинать военную операцию в Гренландии, как в Венесуэле.