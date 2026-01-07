Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 7 января 2026Мир

В Белом доме сообщили об обсуждении покупки Гренландии

Левитт: Трамп обсуждает покупку Гренландии с командой по нацбезопасности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии со своей командой по нацбезопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция которого доступна на сайте Белого дома.

«Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности», — сказала Левитт, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.

Позднее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что госсекретарь США Марко Рубио пообещал не начинать военную операцию в Гренландии, как в Венесуэле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обратилась к США с требованием после задержания танкера Marinera

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Мощное уничтожение танка ВСУ FPV-дроном сняли на видео

    На Западе заявили об уязвимости энергетики Германии

    Кадыров ответил на призыв Зеленского захватить его как Мадуро

    В Белом доме раскрыли планы Трампа по Венесуэле

    США захотели предать суду экипаж танкера Marinera

    В Белом доме сообщили об обсуждении покупки Гренландии

    Рубио раскрыл план США по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok