В Британии обратились к Украине с мрачным посланием

Экс-министр Уоллес: Британия может отправить бойцов Киеву лишь на короткий срок

Великобритания сможет обеспечивать присутствие бойцов только на короткий промежуток времени в случае подписания мирного соглашения по Украине. С таким заявлением выступил экс-министр обороны Великобритании Бэн Уоллес, его цитирует The Telegraph.

Так политик оценил результаты встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Это возможно в течение короткого периода времени. Среди трех стран, которые были на этой встрече — Германии, Франции и Великобритании — единственная страна, фактически тратящая деньги на повышение обороны, — это Германия», — объяснил экс-министр.

Уоллес также добавил, что соглашение, подписанное «коалицией желающих», зависит от того, случится ли обсуждаемое прекращение огня на Украине.

Ранее премьер королевства Кир Стармер сообщил, что парламент Британии проголосует по вопросу об отправке войск на Украину после прекращения огня. Политик также пообещал держать парламент в курсе развития ситуации.

До этого Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.