Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 7 января 2026Мир

В Британии обратились к Украине с мрачным посланием

Экс-министр Уоллес: Британия может отправить бойцов Киеву лишь на короткий срок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания сможет обеспечивать присутствие бойцов только на короткий промежуток времени в случае подписания мирного соглашения по Украине. С таким заявлением выступил экс-министр обороны Великобритании Бэн Уоллес, его цитирует The Telegraph.

Так политик оценил результаты встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Это возможно в течение короткого периода времени. Среди трех стран, которые были на этой встрече — Германии, Франции и Великобритании — единственная страна, фактически тратящая деньги на повышение обороны, — это Германия», — объяснил экс-министр.

Уоллес также добавил, что соглашение, подписанное «коалицией желающих», зависит от того, случится ли обсуждаемое прекращение огня на Украине.

Ранее премьер королевства Кир Стармер сообщил, что парламент Британии проголосует по вопросу об отправке войск на Украину после прекращения огня. Политик также пообещал держать парламент в курсе развития ситуации.

До этого Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотя бы попытайся быть мужчиной». Кадыров ответил на призыв Зеленского к американцам захватить его как Мадуро

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    В США заявили о работе с Венесуэлой над сделкой по нефти

    Министр здравоохранения США назвал способное победить американскую армию оружие

    «Роскосмос» опубликовал снимок надвигающегося на Москву циклона

    Агент ICE застрелил женщину за рулем в США

    В США ответили на обвинения в краже венесуэльской нефти

    В США указали на проблемы ВСУ в зоне СВО

    В Британии обратились к Украине с мрачным посланием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok