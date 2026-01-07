В Европе признали свою ошибку после слов Трампа о Гренландии

Дизен заявил о зависимости Европы от США после слов Трампа о Гренландии

Европейские страны оказались в чрезмерной зависимости от США, превратив Россию и Китай во врагов. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии, поскольку российские и китайские корабли якобы ведут активную деятельность в районе острова.

«Сейчас США уже начали грабить Европу», — написал эксперт.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают несколько сценариев получения Гренландии, в том числе использование американских вооруженных сил. В Белом доме подчеркнули, что данный вопрос не исчезнет с повестки дня.