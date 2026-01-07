В Конгрессе призвали объявить Трампу импичмент

Конгрессвумен Делани призвала объявить Трампу импичмент из-за атаки на Венесуэлу

Президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент из-за проведения операции в Венесуэле без согласования с Конгрессом. С таким призывом выступила конгрессвумен-демократ из штата Мэриленд Эйприл Делани.

Она подчеркнула, что Трамп должен был получить одобрение Конгресса перед атакой, однако не сделал этого. «Теперь я считаю, что наша демократическая фракция должна в ближайшее время рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента», — сказала Делани.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.