01:38, 7 января 2026

В США предрекли ответ России на операцию в Венесуэле

Фримен: Россия после атаки США на Венесуэлу отрежет Украину от Черного моря
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия может лишить Украину доступа к Черному морю в качестве ответа на операцию США в Венесуэле. Такое развитие событий предрек бывший американский дипломат Чэс Фримен.

«У Венесуэлы нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. Очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю», — сказал он.

По его словам, после этого Украина окончательно превратится в «кишащее националистами захудалое государство», с которым Россия не захочет иметь ничего общего.

Ранее в Турции заявили, что атака США на Венесуэлу станет началом системных изменений в мире и широких процессов в мировой политике. В частности, власть и закон силы станут важнее правил.

