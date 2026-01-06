В Турции рассказали о последствиях атаки США на Венесуэлу

В Турции заговорили о праве силы над правилами после атаки США на Венесуэлу

Атака США на Венесуэлу станет началом системных изменений в мире и широких процессов в мировой политике. Об этом говорится в материале проправительственного издания Турции Hürriyet.

Произошедшее в латиноамериканской стране касается не только ее, пишет издание. Случившееся — это начало перемен для всех. Энергетика и редкоземельные металлы займут центральное место в военной стратегии США, а власть и закон силы станут важнее правил.

Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Венесуэлы Силией Флорес были захвачены в субботу, 3 января. Это случилось после авиаударов Вооруженных сил США по различным объектам в столице и других регионах латиноамериканской страны. Мадуро и его жена будут ожидать начала судебного разбирательства в федеральной тюрьме в Бруклине.

В ходе первого заседания в суде Нью-Йорка Мадуро отказался признавать свою вину и назвал себя военнопленным.

Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США потеряли статус главного союзника Евросоюза.