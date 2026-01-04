Реклама

18:27, 4 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об отношениях с США после решений Трампа по Венесуэле

Сенатор Джабаров: Делать прогнозы по отношениям России и США сейчас невозможно
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Matias Delacroix / AP

Делать прогнозы по отношениям России и США сейчас невозможно, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о контактах Москвы и Вашингтона после решения американского лидера Дональда Трампа по Венесуэле.

«Я не могу делать прогнозы. Потому что все-таки это очень высокая политика. Мысли Трампа нам неизвестны. Единственное, мы понимаем, что Трамп достаточно непредсказуемый политик. Потому что я, честно говоря, не предполагал, что он пойдет на такое», — заявил Джабаров.

При этом сенатор добавил, что его смутили действия самой Венесуэлы.

«Потому что то, что служба безопасности допустила, чтобы высшую охраняемую фигуру могли похитить, вывести из страны, это говорит о том, что там наверняка были какие-то вопросы и проблемы. Все еще может вскрыться позже. Поэтому пока делать выводы преждевременно», — объяснил он.

Я думаю, что Трамп совершил большую ошибку. Проблем будет много, причем эти проблемы будут использованы его противниками внутри Штатов. Его, конечно, поддерживают европейские союзники, рассчитывая на то, что он их тоже поддержит в ситуации с Украиной

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Также Джабаров отметил, что по произошедшему очень мало комментариев. И в основном они носят очень профессиональный характер, добавил он. «Поэтому я стараюсь тоже не давать каких-то оценок. Давайте подождем», — заключил политик.

4 января Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

