Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая для сдерживания экспансионистской политики США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.
«Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США», — отметил Перинчек.
Политик добавил, что решающее значение для обеспечения безопасности Турции имеет «нерушимый союз государства и народа».
Ранее турецкий политический аналитик Гекхун Гечмен заявил, что удары США по Венесуэле могут обернуться для администрации американского президента Дональда Трампа нежелательными последствиями, поскольку возможности Вашингтона влиять на весь мир сократились.