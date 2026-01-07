Реклама

В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая для сдерживания экспансионистской политики США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

«Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США», — отметил Перинчек.

Политик добавил, что решающее значение для обеспечения безопасности Турции имеет «нерушимый союз государства и народа».

Ранее турецкий политический аналитик Гекхун Гечмен заявил, что удары США по Венесуэле могут обернуться для администрации американского президента Дональда Трампа нежелательными последствиями, поскольку возможности Вашингтона влиять на весь мир сократились.

