В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем

Лидер турецкой партии Vatan Перинчек призвал создать союз с РФ, Ираном и Китаем

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая для сдерживания экспансионистской политики США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

«Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США», — отметил Перинчек.

Политик добавил, что решающее значение для обеспечения безопасности Турции имеет «нерушимый союз государства и народа».

