Эксперт предупредил Трампа о последствиях ударов по Венесуэле

Удары по Венесуэле могут привести к нежелательным последствиям для Трампа

Удары США по Венесуэле могут обернуться для администрации Трампа нежелательными последствиями, поскольку возможности Вашингтона влиять на весь мир сократились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкого эксперта по внешней политике Гекхун Гечмен.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН.

Также стало известно, что США не понесли потерь среди личного состава во время ударов по Венесуэле.

Журнал The Spectator пишет, что США могли атаковать Венесуэлу, чтобы захватить ее нефтяные ресурсы, по обладанию которыми латиноамериканская республика находится в числе мировых лидеров.