Аналитик Гечмен: США утратили способность формировать международный консенсус

Операция в Венесуэле показала, что США больше не способен находить союзников в ключевых точках мира. Об этом заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Гекхун Гечмен.

По его словам, проблема США заключается в том, что Вашингтон утратил способность формировать международный консенсус, в то время как именно это отличает государственную политику от действий бандитов. Аналитик отметил, что в настоящее время США действуют в логике односторонних установок. Он также добавил, что государство, которое «не может скрыть железный кулак в бархатной перчатке», не способно устойчиво удерживать гегемонию.

Ранее Гекхун Гечмен заявил, что удары США по Венесуэле могут обернуться для администрации президента США Дональда Трампа нежелательными последствиями, поскольку возможности Вашингтона влиять на весь мир сократились.