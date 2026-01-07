Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:07, 7 января 2026Россия

Военкор раскрыл суть прозвучавших на встрече «коалиции желающих» заявлений

Военкор Поддубный: Год новый, но намерения евроглобалистов прежние
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал встречу «коалиции желающих» в Париже. В своем Telegram-канале он оценил ее словами «год новый, но намерения евроглобалистов прежние».

«Заявлений в Париже прозвучало сегодня много, но суть их одна — милитаристских амбиций у наших оппонентов за глаза. "Коалиция желающих" договорилась продолжать критически важную военную поддержку Украины», — отметил он.

Военкор также обратил внимание на заявление зятя американского лидера Джареда Кушнера, сообщившего, что практически все вопросы по гарантиям безопасности для Украины решены, однако это не значит, что мир будет достигнут. «Если не учитывать интересы России и не ликвидировать первопричины конфликта, то мир конечно достигнут не будет», — резюмировал Поддубный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    В Европе признали свою ошибку после слов Трампа о Гренландии

    Военкор раскрыл суть прозвучавших на встрече «коалиции желающих» заявлений

    Еврокомиссар назвал способное уничтожить НАТО событие

    В Турции указали на важный сигнал для будущего России и Европы

    Путин поздравил православных россиян с Рождеством

    Одна страна ЕС отказалась отправлять военных на Украину

    Днепропетровск попал под массированный удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok