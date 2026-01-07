Военкор раскрыл суть прозвучавших на встрече «коалиции желающих» заявлений

Военкор Поддубный: Год новый, но намерения евроглобалистов прежние

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал встречу «коалиции желающих» в Париже. В своем Telegram-канале он оценил ее словами «год новый, но намерения евроглобалистов прежние».

«Заявлений в Париже прозвучало сегодня много, но суть их одна — милитаристских амбиций у наших оппонентов за глаза. "Коалиция желающих" договорилась продолжать критически важную военную поддержку Украины», — отметил он.

Военкор также обратил внимание на заявление зятя американского лидера Джареда Кушнера, сообщившего, что практически все вопросы по гарантиям безопасности для Украины решены, однако это не значит, что мир будет достигнут. «Если не учитывать интересы России и не ликвидировать первопричины конфликта, то мир конечно достигнут не будет», — резюмировал Поддубный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.