Лукашенко высказался о врагах Белоруссии

Андрей Ставицкий
Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его страны нет врагов. Его слова цитирует БелТа.

Белорусский лидер заявил об этом во время посещения храма в деревне Околица Минского района в праздник Рождества Христова. Лукашенко передал в дар копию иконы Божией Матери «Минская». Он отметил, что икона защищает, избавляет от видимых и невидимых врагов.

«Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также рассказал, что икона дарит покой и утешение в горести и печали. «У нас сегодня есть все для того, чтобы люди могли жить, кормить себя и своих детей. При условии только одном — если они работают. Без работы ничего не будет. Поэтому эта икона дарит нам покой и утешение. Вразумляет», — заключил белорусский президент.

Ранее президент Белоруссии во время посещения храма на Рождество заявил, что просил Бога о снежной и морозной погоде в республике. «Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом», — отметил Лукашенко, обращая внимание на погодные условия.

