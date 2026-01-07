Реклама

13:27, 7 января 2026

Лукашенко рассказал о просьбе к Богу

Лукашенко заявил, что просил Бога о снежной и морозной погоде в Белоруссии
Маргарита Щигарева
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма на Рождество заявил, что просил Бога о снежной и морозной погоде в республике. Об этом пишет БелТА.

Белорусский лидер заявил, что рад снежной зиме в республике. В частности, Лукашенко указал, что в Гомельской области выпал снег выше колена.

«Ну мы же так хотели, и я в том числе Господа просил, чтобы был морозец и снег выпал. Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму. Об этом он сказал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину во время посещения храма в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница».

Перед этим он объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Лукашенко заявил, что природа не создала ничего более совершенного, чем белорусская женщина.

