Лукашенко рассказал о просьбе к Богу

Лукашенко заявил, что просил Бога о снежной и морозной погоде в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма на Рождество заявил, что просил Бога о снежной и морозной погоде в республике. Об этом пишет БелТА.

Белорусский лидер заявил, что рад снежной зиме в республике. В частности, Лукашенко указал, что в Гомельской области выпал снег выше колена.

«Ну мы же так хотели, и я в том числе Господа просил, чтобы был морозец и снег выпал. Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму. Об этом он сказал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину во время посещения храма в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница».

Перед этим он объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Лукашенко заявил, что природа не создала ничего более совершенного, чем белорусская женщина.