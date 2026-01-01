Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:27, 1 января 2026Бывший СССР

Лукашенко порассуждал о совершенстве белорусской женщины

Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время новогоднего обращения к согражданам объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Кадры его выступления публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Он заявил, что природа не создала ничего более совершенного, чем белорусская женщина. Также глава государства отметил, что «без любви к женщине не может быть настоящей любви».

Ранее Лукашенко заявил, что выступает против того, чтобы женщина занимала должность президента страны. «Это не женская должность. Я категорически против, чтобы женщину загружать этой работой, женщина не может быть диктатором», — высказался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Зеленский высказался о «градусе» в отношениях с США

    Зеленский намекнул на референдум

    Еще две страны перестали признавать российские паспорта без биометрии

    Лукашенко порассуждал о совершенстве белорусской женщины

    Еще одна страна ЕС перешла на евро

    В США задались вопросом о здоровье Трампа из-за синяков на его руках

    Россияне получили возможность ставить в паспорте новую отметку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok