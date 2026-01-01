Лукашенко порассуждал о совершенстве белорусской женщины

Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время новогоднего обращения к согражданам объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Кадры его выступления публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Он заявил, что природа не создала ничего более совершенного, чем белорусская женщина. Также глава государства отметил, что «без любви к женщине не может быть настоящей любви».

Ранее Лукашенко заявил, что выступает против того, чтобы женщина занимала должность президента страны. «Это не женская должность. Я категорически против, чтобы женщину загружать этой работой, женщина не может быть диктатором», — высказался он.