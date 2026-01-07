Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 7 января 2026Бывший СССР

Лукашенко нашел дорогу к храму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму. Об этом он сказал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину во время посещения храма в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел», — приводит канал слова белорусского лидера.

Ранее Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Он заявил, что природа не создала ничего более совершенного, чем белорусская женщина. Также глава государства отметил, что «без любви к женщине не может быть настоящей любви».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на требование США выгнать Россию из Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российские военные поразили бригаду спецназа «Азов»

    Российские военные впервые уничтожили установку РСЗО «Буран»

    Риелтор спрогнозировал цены на недвижимость в 2026 году

    Российский вратарь вошел в историю НХЛ

    Лукашенко нашел дорогу к храму

    Названа причина смерти Брижит Бардо

    В России предложили Франции альтернативу отправке военных на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok