14:50, 31 мая 2026Россия

Помощник Путина ответил на фразу об отключении мозга словами «тоже могу»

Ушаков заявил о способности отключать мозг, чтобы выдержать нагрузку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что тоже способен «отключать» мозг, отвечая на вопрос о том, как ему удается выдерживать нагрузку в виде саммитов. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Зарубин спросил у помощника президента, как ему удается выносить такую нагрузку. В ответ он отметил, что корреспондент и сам присутствует на всех мероприятиях. Журналист сказал, что может позволить себе иногда «отключить» мозг, и предположил, что у Ушакова такой возможности нет.

«Тоже могу. Он почти никогда не работает, что его включать даже? Не надо», — со смехом сказал помощник Путина.

Ранее Павел Зарубин опубликовал реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на угрозы со стороны его украинского коллеги Владимира Зеленского. Глава государства назвал их трепом и призвал не относиться к таким высказываниям всерьез.

