06:15, 7 января 2026

ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении беспилотника над Воронежской областью
Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ночь на среду, 7 января, над одним из районов Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был перехвачен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Незадолго до этого губернатор информировал об опасности атаки БПЛА на территории региона. Позднее она была отменена.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу в Белгородской области. В результате на территории загорелись несколько резервуаров.

