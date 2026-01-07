Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в Париже

Зеленский: В состав делегации в Париже войдут Умеров, Буданов, Гнатов и Кислица

Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл состав делегации на переговорах в Париже с представителями США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что Украину будут представлять на встречах секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и замглавы офиса президента Сергей Кислица.

В состав делегации также вошли советник главы офиса президента Александр Бевз и глава фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Буданов сообщил, что конкретные результаты переговоров в Париже уже есть, но не вся информация об этом процессе может быть публичной.