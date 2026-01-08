Американский генерал потребовал вооружить миротворцев на Украине

Генерал Ходжес: Миротворцы на Украине должны иметь реальную силу

Миротворцы, размещенные на территории Украины, должны иметь реальную силу, чтобы справиться с возможными провокациями со стороны России. Вооружить контингент потребовал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, его слова приводит The Guardian.

По словам американского генерала, Российская армия должна понимать, что в случае отправки европейских миротворцев на территорию Украины они будут настроены серьезно, а «не стоять в казармах где-то под Львовом». Этот контингент должен быть способен отразить атаку беспилотников и других сил, так как ВС РФ могут проверить их способность отреагировать на те или иные угрозы.

«"Коалиция желающих" должна иметь реальную силу и правила боевых действий, которые позволят ей немедленно реагировать на любые нарушения. Капитаны не могут звонить в Париж или Лондон, чтобы узнать, как поступать с российским беспилотником», — пояснил он.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что разместить миротворцев в стране после завершения конфликта готовы Великобритания, Франция, Германия и Турция.

В Минобороны Турции при этом предупредили, что отправка миротворческого контингента на Украину возможна при прекращении огня. Еще одним условием, при котором Анкара готова участвовать в подобных инициативах, является разграничение задач каждого участника и понимание, в какой степени каждая страна будет вносить свой вклад.