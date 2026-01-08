Реклама

В Турции назвали условие отправки военных на Украину

МО Турции: Отправка миротворцев на Украину возможна при прекращении огня
Вячеслав Агапов

Фото: Mark Blinch / Reuters

Отправка турецкого миротворческого контингента на Украину возможна при прекращении огня. Такое условие отправки военных назвали в Минобороны (МО) Турции, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Анкара готова участвовать в любых конструктивных инициативах, направленных на достижение постоянного перемирия, однако отправка военных в рамках «коалиции желающих» возможна только в случае прекращения огня на территории Украины и определении четкой миссии каждого участника.

«Наша страна готова внести свой вклад в любые конструктивные инициативы, направленные на достижение постоянного перемирия в войне между Россией и Украиной. В этом ключе мы активно участвуем в деятельности "коалиции добровольцев". Для отправки войск на Украину в рамках миротворческих сил Турции необходимо сначала обеспечить прекращение огня, а затем определить четкую миссию и установить, в какой степени каждая страна будет вносить свой вклад», — пояснили в ведомстве.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новости.Live» заявил, что разместить миротворческие контингенты на Украине после завершения конфликта готовы Великобритания, Франция, Германия и Турция.

