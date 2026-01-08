Реклама

13:56, 8 января 2026

БПЛА атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции

БПЛА атаковал судно «Эльбус» у берегов Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: mrmojorisin / Shutterstock / Fotodom  

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции. Об этом сообщает местное издание Gazete Gercek.

Удар пришелся на судно «Эльбус», которое шло под флагом Палау. Инцидент произошел в 50 километрах от города Кастамону.

По предварительным данным, верхняя часть танкера была повреждена в результате взрыва. Экипаж не пострадал, в настоящее время судно буксируют в порт Инеболу.

7 января военные США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту находятся россияне.

    
