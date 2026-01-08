Реклама

Россия
23:47, 8 января 2026Россия

Депутат Рады рассказал об условиях выделения Европой кредитов Киеву

Дубинский: Европа выдвинула Зеленскому условия для получения кредитов Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европейские страны дали четкий сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что для получения кредитов Киеву и продолжения боевых действий ему необходимо выполнить ряд условий. Об этом в социальной сети X написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Европейцы, по сути, дали четкий сигнал Зеленскому о том, что для получения кредитов и продолжения войны ему надо отменить разрешение на выезд 18-22-летних парней и снижать мобилизационный возраст», — назвал украинский депутат выдвинутые требования.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учета нового кредита в размере 90 миллиардов евро.

