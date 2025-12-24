Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 24 декабря 2025Мир

Фон дер Ляйен раскрыла суммарный объем помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕС предоставил Украине 193 миллиарда евро без учета кредита
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз (ЕС) предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учета нового кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Мы уже предоставили 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года», — написала глава ЕК.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение о выпуске общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Целью этого шага является обеспечение финансирования нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.

24 декабря стало известно, что в ЕК воцарилось уныние из-за неудачной попытки конфисковать российские замороженные активы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Зеленского вывести войска из Донбасса

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Беженцы стали знакомиться в приложении для свиданий ради приглашений в гости

    Путину передали список на помилование

    Фон дер Ляйен раскрыла суммарный объем помощи Украине

    «Союз» с «Аистами» подготовили к пуску

    Залужного с женщиной в милом купальнике обнаружили на Карибах

    Известный телеведущий упал с крыши здания

    Россияне разбили игрушки с центральной новогодней елки города и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok