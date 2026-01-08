Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:34, 8 января 2026Экономика

Эксперт оценила выгоду отпуска в январе

РИА Новости: Отпуск в январе невыгоден для работников на окладе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Отпуск в январе может оказаться невыгодным для работников на окладе. Об этом заявила эксперт Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

«Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», — подчеркнула Подольская.

По ее словам, в январе будет всего 15 рабочих дней, а также 16 праздничных и выходных. Из-за этого стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.

Ранее сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Дудецкий предупредил, что на новогодних праздниках надо избегать резкого изменения продолжительности сна. Врач объяснил, что компенсировать накопленный дефицит сна за пару недель невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Протесты охватили большую часть Ирана. Люди стреляют в силовиков, США грозят вмешательством, а аятолла готовит план побега

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Гинцбург высказался о создании отечественной вакцины от рака

    В Китае рассказали об ударе Путина в самую суть НАТО

    Названы освобождающиеся от туристического налога категории россиян

    В США назвали похоронами совещание Европы по Украине

    Вице-президент США назвал захваченное судно Marinera «фальшивым российским танкером»

    Карлсон раскрыл неожиданные последствия операции США в Венесуэле

    В США раскрыли настоящего главного врага России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok