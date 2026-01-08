Эксперт оценила выгоду отпуска в январе

РИА Новости: Отпуск в январе невыгоден для работников на окладе

Отпуск в январе может оказаться невыгодным для работников на окладе. Об этом заявила эксперт Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

«Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», — подчеркнула Подольская.

По ее словам, в январе будет всего 15 рабочих дней, а также 16 праздничных и выходных. Из-за этого стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.

