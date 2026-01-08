Реклама

03:40, 8 января 2026

Гинцбург высказался о создании отечественной вакцины от рака

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для ряда онкобольных пациентов уже началась. Об этом сообщил глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

«Уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции», — подчеркнул он.

После клинические иммунологи будут оценивать, нужно ли последующее введение препарата или же можно ограничиться тем количеством, которое было уже введено.

Ранее сообщалось, что чрезмерное пребывание на солнце может запускать скрытый механизм, который превращает обычные клетки кожи в раковые. Исследователи Чикагского университета выяснили, что ультрафиолет разрушает ключевой белок YTHDF2 — регулятор воспаления, который удерживает клетки в нормальном состоянии.

