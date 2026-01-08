Реклама

Карлсон раскрыл неожиданные последствия операции США в Венесуэле

Карлсон: Операция в Венесуэле означает превращение США из республики в империю
Марина Совина
Марина Совина
Операция Соединенных Штатов в Венесуэле ознаменовала собой превращение Америки из республики в империю. Такое мнение высказал в авторской программе американский журналист Такер Карлсон.

«Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей», — отметил он.

Как считает Карлсон, Штаты «покидают республику, переходят к империи». В частности, это значит, что «власть будет концентрироваться в руках исполнительной, а не законодательной ветви».

Ранее в Белом доме заверили, что президент США Дональд Трамп не желает вновь использовать военную силу в отношении Венесуэлы. До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что план Штатов по Венесуэле состоит из трех частей, в числе которых стабилизация ситуации в стране и предотвращение хаоса.

