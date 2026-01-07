Реклама

21:01, 7 января 2026Мир

В Белом доме раскрыли планы Трампа по Венесуэле

Белый дом: Трамп не желает вновь использовать военную силу в отношении Венесуэлы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп не желает вновь использовать военную силу в отношении Венесуэлы. Планы американского лидера раскрыла пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщает РИА Новости.

«Президент, конечно, оставляет за собой право использовать вооруженные силы США в случае необходимости. Это не то, чего он хочет. Дипломатия — это всегда первый вариант», — заявила она.

По ее словам, в настоящий момент на территории Венесуэлы нет американских военных.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что план США по Венесуэле состоит из трех частей, в числе которых стабилизация ситуации в стране и предотвращение хаоса. Вторым шагом станет восстановление экономики Венесуэлы при условии доступа к ней американского бизнеса. Третья часть плана США заключается в передаче власти в стране с учетом амнистии оппозиционных сил.

