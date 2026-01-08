Журналист Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией

Американский журналист Такер Карлсон призвал руководство США заключить союз с Россией. Он опубликовал пост в социальной сети Х.

По словам журналиста, сложно переоценить заинтересованность Москвы в том, что происходит на востоке Украины. Он объяснил, что Россия чувствует опасность на своих границах и предпринимает действия для самозащиты.

«Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны», — подчеркнул он.

По мнению Карлсона, потенциальному союзу Вашингтона с Москвой мешают отдельно взятые американские сенаторы неоконсервативных взглядов.

Также он рассказал, что после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро власти США лишились права критиковать Россию.