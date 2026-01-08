Реклама

Экономика
15:16, 8 января 2026Экономика

Космические телескопы засняли соединение Венеры и Марса с Солнцем

Космические телескопы LASCO засняли соединение Венеры и Марса с Солнцем
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Космические телескопы LASCO засняли рождественское соединение Венеры и Марса с Солнцем. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Редкое одновременное сближение Венеры и Марса с Солнцем, которое повторится теперь только во второй половине XXIII века, было зафиксировано из космоса коронографами LASCO, которые находились на космическом аппарате SOHO.

Отмечается, что планеты сошлись в одну линию с Солнцем на расстоянии около одного градуса. Ученые дополнили, что через два месяца Венеру будет видно с Земли. Она покажется в виде вечерней звезды.

«То, что планеты прошли ниже Солнца, а не совпали с ним, связано с наличием у их орбит наклона по отношению к земной орбите», — сообщили в ИКИ РАН.

Последний раз явление было запечатлено в 2012-м. Следующее произойдет только 11 декабря 2117 года.

