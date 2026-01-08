Реклама

На Украине заявили о взятии российскими военными контроля над двумя селами

Deep State: Армия РФ взяла под контроль украинские села Андреевка и Новомарково
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России взяли под контроль Андреевку Сумской области Украины и Новомарково на краматорском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на украинский аналитический портал Deep State.

Также сообщается о продвижении Российской армии в районе Майского.

Ранее Вооруженные силы России при помощи беспилотников нанесли удар по объектам в Николаеве. Предварительно, в ходе атаки были задействованы дроны «Герань». Под огнем оказались объекты энергетики.

До этого начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что за декабрь 2025 года армия России взяла под контроль 32 населенных пункта.

