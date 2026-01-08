Реклама

Обнародованы планы ЕС о войне с США за Гренландию

Politico: У ЕС есть планы по отправке войск в Гренландию из-за США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

У Европейского союза (ЕС) есть планы по отправке войск на Гренландию из-за США, которые якобы могут напасть на входящую в состав Датского королевства территорию. Об этом со ссылкой на источники в НАТО и европейских политиков и дипломатов сообщает Politico.

«Мы должны быть готовы к прямому столкновению с Трампом. Он действует в агрессивном режиме, и нам нужно быть к этому готовы», — сказал один из опрошенных дипломатов.

Издание отмечает, что ЕС рассматривает несколько вариантов действий в случае, если США захотят осуществить прямой захват острова. В частности, изучается вариант компромисса с Вашингтоном посредством участия НАТО, финансирование Гренландии со стороны ЕС и экономические меры Европы в отношении США.

«Европейским странам следует рассмотреть возможность развертывания войск в Гренландии, если об этом попросит Дания, для увеличения издержек потенциальной военной акции США», — сказал один из источников.

Также издание рассказало, что в ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его претензий на Гренландию.

Ранее главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании сплотились вокруг Копенгагена на фоне интереса президента Трампа к Гренландии.

