Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:33, 8 января 2026Россия

Россиянин не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике

В Нижнем Тагиле человек не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле один человек не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное региональное управление МЧС России.

О пожаре на площади 1 квадратный метр и частичном обрушении стены площадью 50 квадратных метров сообщили в 17:12 (15:12 по московскому времени). «Причина — взрыв твердотопливного котла», — заявили в главке МЧС по Свердловской области. На месте происшествия обнаружили погибшего.

На месте продолжают работу 13 единиц техники и 42 человека личного состава.

Ранее в Иркутской области два человека заживо сгорели в доме. К трагедии могло привести нарушение правил пожарной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом

    Лукашенко заявил об отсутствии необходимости захвата Мадуро у США

    Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса

    Россиянин не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике

    Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американскими военными

    В России ответили на заявление Киева о финализации документа по гарантиям безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok