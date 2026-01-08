Россиянин не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике

В Нижнем Тагиле человек не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике

В Нижнем Тагиле один человек не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное региональное управление МЧС России.

О пожаре на площади 1 квадратный метр и частичном обрушении стены площадью 50 квадратных метров сообщили в 17:12 (15:12 по московскому времени). «Причина — взрыв твердотопливного котла», — заявили в главке МЧС по Свердловской области. На месте происшествия обнаружили погибшего.

На месте продолжают работу 13 единиц техники и 42 человека личного состава.

Ранее в Иркутской области два человека заживо сгорели в доме. К трагедии могло привести нарушение правил пожарной безопасности.