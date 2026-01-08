Аналитик Крайнер: Запад реализует план нападения на РФ, созданный в 1945 году

Западные чиновники пытаются реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля еще в 1945 году. К такому выводу пришел политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

«План властных структур Запада, а это их одержимость на протяжении веков, заключается в попытке уничтожить Россию. И, по-моему, это по-прежнему исходит из Лондонского Сити», — отметил он.

По словам Крайнера, «происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта "Немыслимое"». Его Черчилль представил в Лондоне еще до окончания войны, в апреле 1945 года, утверждает политолог.

По оценке Крайнера, именно агрессивная позиция в отношении России, которую Запад занимает уже на протяжении многих лет, обуславливает сегодняшнее обострение геополитической ситуации в мире. Также аналитик подчеркнул, что Россия никогда не нападала на западные страны, се происходит наоборот. Навязчивая идея завоевать и расчленить Россию остается постоянной, посетовал Крайнер.

Ранее профессор Джеффри Сакс заявил, что Европа столкнется к критическими последствиями из-за отказа вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что нежелание европейских стран вступать в диалог с Москвой приведет к огромным проблемам с безопасностью.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией.