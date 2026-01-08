Реклама

Путин помиловал осужденного за шпионаж француза

Путин помиловал осужденного за шпионаж Винатье, его обменяли на Касаткина
Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин помиловал гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом), осужденного в РФ за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Помилован указом президента Российской Федерации», — приводит агентство заявление ведомства.

Уточняется, что Винатье после освобождения был обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного летом 2025 года в парижском аэропорту по запросу США. Его обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.

В октябре Винатье приговорили к трем годам колонии общего режима по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Кроме того, против француза возбудили уголовное дело о шпионаже.

