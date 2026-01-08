Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы

Задержанный во Франции в июне 2025 года российский баскетболист Даниил Касаткин выпущен из тюрьмы. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Фредерик Бело.

Это произошло в ночь на четверг, 8 января. По словам адвоката, решение суда об экстрадиции не подписал премьер-министр Франции. «Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — заявил Бело.

29 октября Следственная палата апелляционного суда Парижа дала согласие на экстрадицию Касаткина в США. Сам спортсмен отказывался от экстрадиции.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.