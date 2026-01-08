Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:23, 8 января 2026Спорт

Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Задержанный во Франции в июне 2025 года российский баскетболист Даниил Касаткин выпущен из тюрьмы. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Фредерик Бело.

Это произошло в ночь на четверг, 8 января. По словам адвоката, решение суда об экстрадиции не подписал премьер-министр Франции. «Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — заявил Бело.

29 октября Следственная палата апелляционного суда Парижа дала согласие на экстрадицию Касаткина в США. Сам спортсмен отказывался от экстрадиции.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России отреагировал на планы Запада по размещению войск на Украине

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Способность Дании противостоять США в военном столкновении оценили

    Произошла массовая задержка поездов на Крымской железной дороге

    На Украине стали распродавать майнинг-фермы

    Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

    Россия выразила тревогу в связи с готовностью США к созданию кризисов

    Космические телескопы засняли соединение Венеры и Марса с Солнцем

    Ответственного за наркотики на Украине уволили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok