21:05, 5 сентября 2025Спорт

Задержанный во Франции российский баскетболист Касаткин отказался от экстрадиции в США

Российский баскетболист Касаткин отказался от экстрадиции из Франции в США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин отказался от экстрадиции в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова его адвоката Фредерика Бело.

По заявлению Бело, Касаткин ознакомился с судебными документами, в которых не было обнаружено никаких новых фактов. «Прокурор уведомил его о различных документах, составляющих ордер на арест, переданный США. Даниил подтвердил, что отказывается от экстрадиции», — рассказал он.

Ранее Касаткин раскрыл подробности задержания во Франции. Спортсмен рассказал, что летел в Париж вместе с невестой Анной, однако по прилете во Францию при проверке документов его задержали и начали обыскивать.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

