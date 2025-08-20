В России возбудили уголовное дело о шпионаже против гражданина Франции

В России возбудили уголовное дело о шпионаже против гражданина Франции Винатье

Уголовное дело о шпионаже возбуждено против гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом), об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд Москвы, куда поступил материал о продлении иностранцу срока содержания под стражей.

«Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Винатье Л.К.Ж., статья 276 Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении. Судебное заседание назначено на 25 августа.

14 октября 2024 года иностранца приговорили к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным по части 3 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). По версии следствия, француз несколько лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.