Раскрыто секретное заявление Буша-младшего Путину про отношения России и США

Буш-младший заявлял Путину, что США не представляют угрозы для России

Бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2001 году заявлял, что Россия и Соединенные Штаты не являются угрозой друг для друга. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона.

«Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас», — подчеркнул политик.

В конце прошлого года в США рассекретили стенограммы бесед Владимира Путина и его бывшего американского коллеги Джорджа Буша-младшего. В одном из разговоров Буш назвал российского лидера парнем, которого он «хотел бы видеть рядом с собой в окопе». В материале подчеркивается, что в 2001 году президенты были близкими союзниками.