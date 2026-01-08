Россиянина задержали за работу гидом

Россиянина задержали за работу нелегальным экскурсоводом на острове Пхукет

Полиция Таиланда задержала россиянина за работу нелегальным гидом на острове Пхукет. Об этом со ссылкой на центральное бюро расследований сообщает ТАСС.

Как установили совместно с морской и иммиграционной полицией Пхукета сотрудники ведомства, 33-летний гражданин России работал нелегальным экскурсоводом. Мужчину задержали при подготовке к отправке туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.

«У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства», — пояснили в бюро.

Ряд профессий в Таиланде зарезервированы только для местных подданных — помимо гидов, приезжим запрещено трудиться парикмахерами, делать тайский массаж и заниматься огранкой драгоценных камней. За нарушение трудового кодекса россиянину грозит штраф или депортация с последующим запретом на въезд.

Вечером 14 ноября в одном из отелей района Чалонг туриста из России арестовали за продажу наркотиков. Перед этим полицейские под прикрытием заказали у него кокаин.