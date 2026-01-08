Россиянина задержали за работу гидом

Полиция Таиланда задержала россиянина за работу нелегальным гидом на острове Пхукет. Об этом со ссылкой на центральное бюро расследований сообщает ТАСС.
Как установили совместно с морской и иммиграционной полицией Пхукета сотрудники ведомства, 33-летний гражданин России работал нелегальным экскурсоводом. Мужчину задержали при подготовке к отправке туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.
«У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства», — пояснили в бюро.
Ряд профессий в Таиланде зарезервированы только для местных подданных — помимо гидов, приезжим запрещено трудиться парикмахерами, делать тайский массаж и заниматься огранкой драгоценных камней. За нарушение трудового кодекса россиянину грозит штраф или депортация с последующим запретом на въезд.
Вечером 14 ноября в одном из отелей района Чалонг туриста из России арестовали за продажу наркотиков. Перед этим полицейские под прикрытием заказали у него кокаин.