Россиянина арестовали в стране Азии за продажу наркотиков

Bangkok Post: Россиянина арестовали в Таиланде за продажу наркотиков

В Таиланде туриста из России арестовали за продажу наркотиков. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на туристическую полицию страны Азии.

Уточняется, что правоохранители на Пхукете обратили внимание на наклейки на электрических столбах с информацией о запрещенных веществах и начали расследование. Задержание россиянина произошло вечером 14 ноября в одном из отелей района Чалонг. Перед этим полицейские под прикрытием заказали у него кокаин. В номере у россиянина обнаружили и изъяли шесть пакетов с наркотиками, в общей сложности в них содержалось 1,2 грамма запрещенного вещества.

Сообщается, что турист из России находился в Таиланде по студенческой визе. Со своими покупателями он общался с помощью мессенджера Telegram.

Ранее отдыхавший в Таиланде российский турист принял наркотики, напугал местных жителей и попал под арест за небрежное вождение. Инцидент произошел в Паттайе.