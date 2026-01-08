Следователи осмотрели пещеры в районе поисков семьи Усольцевых

Сотрудники СК осмотрели две пещеры в районе поисков семьи Усольцевых

Сотрудники Следственного комитета (СК) осмотрели две пещеры в районе поисков семьи Усольцевых. Об этом РИА Новости сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Предполагалось, что Усольцевы могли упасть в одну из пещер, однако следователи не обнаружили там следов их пребывания.

«В ходе расследования отрабатываются все версии, но приоритетной остается несчастный случай», — отметил источник.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. В поисках семьи участвовали более полторы тысячи человек. Активные поиски завершились 12 октября — теперь точечными задачами занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.

Ранее судмедэксперт, юрист и криминалист Юрий Кириленков предположил, что исчезнувшие в тайге Красноярского края Усольцевы не выжили. Он заявил, что опознать их можно будет только по ДНК.