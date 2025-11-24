Судмедэксперт описал возможный сценарий обнаружения пропавших Усольцевых

Судмедэксперт Кириленков: Опознать пропавших Усольцевых можно будет по ДНК

Судмедэксперт, юрист и криминалист Юрий Кириленков предположил, что исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых не выжила, и описал возможный сценарий их обнаружения. Его версию публикует aif.ru.

По мнению эксперта, найти Усольцевых смогут только весной, когда снежный покров сойдет с местных гор, а опознать их получится по ДНК. По его словам, современные технологии смогут даже из ДНК кости с точностью до 99,9 процента дать правильный результат.

«Визуально, по каким-то внешним признакам, их определить будет невозможно. Причем даже в случае, если останутся мягкие ткани», — сообщил Кириленков.

Он также добавил, что опознать Усольцевых будет возможно по индивидуальным особенностям — например, по зубной формуле, росту, консолидированным переломам. «Но самый информативный способ, конечно, генетическая экспертиза», — заключил эксперт.

При этом Кириленков обратил внимание на то, что обнаружение отдельных костей, например, предплечья или ноги, еще не даст оснований утверждать, что семье не удалось выжить. Констатировать этот факт можно будет только при обнаружении черепа, тазовой части или позвоночника.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее опытный путешественник, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт объяснил отсутствие следов пропавшей семьи погодными условиями.