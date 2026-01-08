Случаи ботулизма в Подмосковье решили проверить

Роспотребнадзор приступил к проверке случаев ботулизма в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области решило проверить участившиеся случаи ботулизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После вспышки болезни в Подмосковье специалисты выявили контактных лиц, отобрали пробы продуктов и взяли биоматериал у заболевших в Раменском муниципальном округе.

«Специалистами управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — прокомментировали решение в ведомстве.

Восемь человек попали в больницу в Московской области 4 января. Пострадавшие — члены двух семей из деревни Холуденево, которые отравились жареной кониной из Костромы.

Четверо из пострадавших — дети. Один из отравившихся находится в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации, но потом поехал в больницу

Среди симптомов ботулизма — двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и сильная слабость.