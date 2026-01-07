Реклама

Россия
21:47, 7 января 2026Россия

В российском регионе две семьи с детьми отравились кониной

112: В Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, с ботулизмом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, с ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Раменском округе российского региона. Мясо пострадавшие купили в Костроме и приготовили во фритюре 4 января.

Всего в больницу попали восемь человек из двух семей, в том числе четверо детей. Среди симптомов — двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и сильная слабость.

Один из отравившихся подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации, но потом поехал в больницу. Ситуация остается на контроле у медиков.

Ранее прокуратура Лазаревского района Сочи инициировала проверку по факту массового отравления детей в местной гостинице. Инцидент произошел в поселке Лоо: пострадали спортсмены 10-12 лет, приехавшие на соревнования по регби.

