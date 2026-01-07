Реклама

12:58, 7 января 2026

20 юных регбистов отравились в российской гостинице

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Прокуратура Лазаревского района Сочи инициировала проверку по факту массового отравления детей в местной гостинице. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в поселке Лоо: пострадали спортсмены 10-12 лет, приехавшие на соревнования по регби. 20 юных спортсменов и их сопровождающих обеспечили необходимой медпомощью, госпитализация не понадобилась.

Прокуратура держит под контролем ход расследования и его итоги.

В декабре 2025 года в Пензе суд вынес приговор 38-летнему предпринимателю, виновному в массовом отравлении спортсменов на первенстве Приволжского федерального округа по боксу в 2024 году. Подсудимый был признан виновным по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей») УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

